رفع 1500 حالة إشغال طريق وضبط 400 إعلان مخالف بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف مجهودات رقع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، والبروز الخاصة بالمحال التجارية وتحقيق الانضباط، وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة بإزالة تاندات مخالفة ورفع إشغالات ثابتة ومتحركة، ورفع كفاءة الشوارع، وذلك بقطاع المنيرة الغربية.

كما شنت محافظة الجيزة من خلال قطاع هضبة الأهرام عددا من حملات المتابعة والضبط للتصدي لمخالفات المقاهي والمحال التجارية ومخالفات البناء، حيث تمكنت الحملات من ضبط 400 إعلان مخالف لعدم حصولها على تصاريح، حيث تم على الفور إزالة كل الإعلانات.

إزالة 105 حواجز حديدية

كما تم ضبط ورفع 1500 حالة إشغال طريق خاصة بالمقاهي والمحال والعقارات والتي شملت 98 قلب شيشة و56 استاند و45 ترولي و27 ثلاجة عرض و11 شاشة عرض بالإضافة إلى إزالة 105 حواجز حديدية؛ لحجز أماكن ركن السيارات ورفع عدد الباعة الجائلين، والتي شملت 2 تروسيكل و2 سيارة إكسبريسو وضبط 2 سيارة فرز قمامة.

إيقاف أعمال بناء مخالف

وفيما يتعلق بمخالفات البناء فقد تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 555 أ بقطاع هضية الأهرام، وضبط مواد البناء المستخدمة، وقد تم مصادرة جميع المضبوطات وإيداعها مخازن القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.