إزالة 2300 إعلان مخالف في أحياء الإسكندرية خلال شهر نوفمبر

تمكنت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية من التصدي لعشوائية ومافيا الإعلانات واللافتات المخالفة على الطرق، والتي تسيئ للشكل الحضاري للمدينة، وتتعدى على حقوق الدولة في تسويق الإعلانات.

وشنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء، بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات، برئاسة إيمان جابر، وقسم الإعلانات برئاسة مها أبو الخير، حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء.

إزالة 2303 إعلانات مخالفة في الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، أسفرت حملات الأجهزة التنفيذية عن إزالة 2303 إعلانات مخالفة خلال شهر نوفمبر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تكثيف الحملات الدورية والمفاجئة

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء، لإزالة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين، مشدداً على عدم التهاون في كل ما يخص الحفاظ على رونق المدينة الساحلية وحقوق الدولة المصرية.