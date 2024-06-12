«حقوق الإنسان» ينظم لقاء تدريبيا مع رؤساء أحياء القاهرة لمواجهة تحديات تغير المناخ

نظمت لجنة التدريب وبناء القدرات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءاً تدريبياً مع رؤساء أحياء محافظة القاهرة حول «المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان» بمقر المجلس بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس.

وأشارت خطاب خلال اللقاء إلى أن القاهرة تُعد مدينة ضخمة ذات كثافة سكانية عالية، وتتنوع فيها التحديات التي يواجهها رؤساء الأحياء لذا يجب التكاتف مع المواطنين لضمان مستوى معيشة لائق.

التحديات التي تواجه رؤساء الأحياء لبناء مجتمعات عادلة

وأكد السفير كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جهود رؤساء الأحياء لتعزيز حقوق الإنسان تُساهم في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلامًا ولكنهم يواجهون العديد من التحديات التي من الممكن أن تعرقل عملهم على تعزيز حقوق الإنسان في نطاق أحيائهم، وشدد على عدد من التحديات على رأسها نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ برامج تعزيز حقوق الإنسان كالتوعية والتثقيف والتغير المناخي وبرامج دعم الفئات المهمشة وقضايا المعاقين، وقانون الإيجار القديم، الصرف الصحي.

وأشاد المشاركون بدور المجلس وجهوده في إعداد وتنظيم مثل هذه اللقاءات التي من شأنها توسيع الآفاق لمزيد من بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة .وشمل البرنامج التدريبي عدد من المحاور التي قام بالتدريب عليها كل من السادة أعضاء المجلس، الاستاذ عصام شيحة، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور انس جعفر، وشملت التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان «الرؤية ،الاختصاصات، وآليات العمل»، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ماهية حقوق الإنسان، والتعريف بالاستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان.