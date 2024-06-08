«القومي لحقوق الإنسان» يكرم فريق بانوراما البرشا أبطال «رفعت عيني للسما»

كرمت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فريق عمل مبادرة بانوراما البرشا أبطال فيلم «رفعت عيني للسما» الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام التسجيلية في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ انطلاق المهرجان.

وجاء التكريم خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان 2024، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان «لجنة الحقوق الثقافية»، اليوم السبت 8 يونيو 2024، بأحد فنادق القاهرة، انطلاقا من دور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طوائف المجتمع كافة، ولما للدراما التليفزيونية من دور مهم في تشكيل الوعي بما يؤثر على الثقافة سلبا أو إيجابا.

يذكر أن الفيلم يدور حول قيام مجموعة من الفتيات بتأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي بشوارع قريتهن الصغيرة بمحافظة المنيا، لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهن، مثل الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات.

ويضم فريق عمل الفيلم ماجدة مسعود، وهايدي سامح، ومونيكا يوسف، مارينا سمير، مريم نصار، ليليا هارون، وإخراج ندا رياض وأيمن الأمير.

ويشهد الحفل حضور أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان والكتاب وأصحاب الأعمال الدرامية، الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان وشركات الإنتاج الإعلامي.