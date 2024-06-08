القومي لحقوق الإنسان يكرم 5 أعمال من دراما رمضان 2024

أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان، حفله السنوي لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2024، اليوم، بأحد فنادق القاهرة، بحضور نخبة من نجوم الفن المصريين والعرب، وكبار الشخصيات العامة وكبار الكتاب والصحفيين، إذ جرى تكريم 5 مسلسلات متميزة في موسم رمضان الماضي، ترسخ لقيم حقوق الإنسان.

وجرى تكريم المخرجة إنعام محمد علي، و5 أعمال درامية بثت خلال رمضان لهذا العام، وهي «بدون سابق إنذار، صلة رحم، مسار اجباري، كامل العدد، وأعلى نسبة مشاهدة»، بعد مناقشات ومداولات جرت بين أعضاء اللجنة.

ورأت اللجنة أن الأعمال التي جرى اختيارها، تتمتع بقيمة فنية رفيعة، وتعمل في الوقت ذاته، على إقرار منظومة من القيم والمعايير الحقوقية التي يرغب المجلس القومي لحقوق الإنسان في إقرارها والإلحاح عليها، ويرى أن الدراما التليفزيونية، بفضل تأثيرها الجماهيري الواسع، تساعد في تحقيق ذلك الهدف.

ويذكر أن الأعمال الفنية، جرى تقييمها بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفني طارق الشناوي، وعضوية الأب بطرس دانيال، والناقد الفني أندرو محسن، والإعلامي عمرو خفاجة، والناقد الأدبي سيد محمود، والكاتبة داليا شمس، والكاتبة أمينة خيري، بعد تقييمها تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا - عضو المجلس.

ويقيم المجلس القومي لحقوق الإنسان حفله السنوي لتكريم مبدعي الأعمال الدرامية الرمضانية المتميزة فنيا، التي ناقشت قضايا لصيقة الصلة بحقوق الإنسان، للعام الثالث عشر على التوالي، حيث تختار لجنة متخصصة أفضل الأعمال التي عُرضت خلال الشهر الكريم، التي تحوي في سياقها الدرامي، قيما ومبادئ تُساهم في رفع الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.