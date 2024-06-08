بحضور صابرين ويسرا اللوزي.. القومي لحقوق الإنسان يحتفي بنجوم الدراما والإنتاج (فيديو)

انطلق حفل المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، لتكريم نجوم الدراما والإنتاج الدرامي المتميز لعام 2024.

وشهد الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، حضور عدد كبير من النجوم، على رأسهم «يسرا اللوزي، صابرين، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، مراد مكرم، محسن منصور، بسمة»، بالإضافة لرئيس لجنة التحكيم الناقد الفني طارق الشناوي، وأعضاء لجنة التحكيم الأب بطرس دانيال.

توزيع جوائز الأعمال الدرامية

وأعرب الناقد الفني طارق الشناوي، عن سعادته بمشاركته في الدورة الحالية، مؤكدا أنه على مدار أكثر من 10 سنوات، حرص القائمون على الحفل على اختيار أعمال ذات قيمة حقيقية، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير على أيدي المخرجة إنعام محمد علي واستفاد من خبراتها في الحيادية لاختيار الأعمال دون انحياز لعمل دون آخر سوى بالتميز والأحقية في التكريم.

معايير اختيار الأعمال المُكرمة في الحفل

ومن المقرر أن يتم تكريم 5 أعمال درامية من بينها أعمال شاركت في الموسم الرمضاني، والتي أسهمت في بناء الوعي والثقافة للجمهور، وحققت نجاحا كبيرا في الشارع المصري، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المكرمين في نهاية الحفل.