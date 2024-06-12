الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز قيادة استراتيجي تعبوي بالمنطقة الشمالية العسكرية

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي الذي تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية، والذي يستمر على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على مختلف المستويات، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين التشكيلات والوحدات، التي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لجميع العناصر المشاركة بالمشروع.

وناقش الفريق أسامة عسكر عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم والقدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المتغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالأداء المتميز لجميع العناصر القائمة على تنفيذ المشروع.

وفي نهاية المرحلة، نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة لرجال المنطقة الشمالية العسكرية وتهنئته بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنّ القوات المسلحة تمارس المهام المكلفة بها لحماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومات قتالية وفنية متطورة وقدرات بشرية مؤهلة في جميع التخصصات تتمتع بقدر كبير من الوعي والمعرفة بكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وقدرة على تنفيذ المهام والواجبات المكلفة بها تحت مختلف الظروف.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.