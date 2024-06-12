«القومي للطفولة»: الدولة تبذل جهودا كبيرة للقضاء على ختان الاناث

قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنَّه لابد أن تتعاون جميع الجهات المختلفة في الدولة من أجل القضاء على هذه الجريمة، لافتة إلى أنَّ إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث هي خطوة على الطريق الصحيح، وتحقق نجاحات مستمرة في القضاء على تلك الجريمة.

وأوضحت رئيس القومي للطفولة والأمومة خلال كلمة ألقتها في اجتماع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث أنَّ الهدف ليس فقط خفض نسب الختان ولكن القضاء عليها تمامًا، مبينة أنَّ الرئيس السيسي عمل على تشديد عقوبة الختان وهو انتصار كبير للسيدات، أما على المستوى التوعوي فهناك جهود لامتناهية من أجل رفع الوعي تجاه تلك القضية على رأسها حملة احميها من الختان وطرق الأبواب، وعلى الصعيد والإعلامي فهناك حملات في كل وسائل الإعلام لرفع الوعي بخطورة الختان.

الشكاوى والإبلاغ

وأكّدت أهمية استعمال آليات الشكاوى والابلاغ المختلفة للإبلاغ عن أي جريمة ختان تمارس، بهدف حماية الفتيات المصريات من هذه الجريمة، مشيدة بجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث المستمرة في سبيل الانتهاء من تلك الظاهرة التي تنتهك كرامة المرأة المصرية.