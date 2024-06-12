«القومي للمرأة»: الفن له دور هام في القضاء على ختان الإناث

قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة إنَّ اجتماع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من التقاليد السنوية المهمة، موضحة أنَّ جهود اللجنة أسفرت عن صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الاناث، والذي يعد انتصارًا حقيقيًا للمرأة المصرية.

دور الفن في القضاء على ختان الإناث

وأكّدت مايا مرسي خلال اجتماع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث أنَّ التعاون بين أعضاء اللجنة اسفرت عن نشر الوعي بين المواطنين بهذه الجريمة بأكثر من طريقة مختلفة، لافتة إلى أنَّ الفن له دور مهم في رفع الوعي، مبينة أنَّه إيمانًا من اللجنة لدور الفن في القضاء على هذه الجريمة سيتمّ تكريم الأعمال التي تناولت تلك القضية، منها فيلم الخياط والذي تمّ عرضه خلال اجتماع اللجنة.

اجتماع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث

وتنعقد أعمال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اليوم الأربعاء، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأعضاء اللجنة وممثلي المجلس القومي للمرأة الجهات الشريكة.

ومن المقرر توزيع جوائز رواد القضاء علي ختان الإناث «عزيزة حسين وماري أسعد»، على هامش الاجتماع الذي يعقد بأحد فنادق القاهرة.