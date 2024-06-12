«الصحة»: إجراء 2.2 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، إنَّ الوزارة بدأت في تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بتوجيه من الرئيس السيسي في يوليو 2018، وشملت المبادرة تخصصات تحتاج إلى قدر عال من الدقة مثل زرع الكلى والقوقعة للأطفال وجراحات المخ والعظام ومنها المفاصل وزراعة القرنية وجراحات القلب المفتوح، وأُضيف لها جراحات القساطر الطرفية.

معدل الانتظار في 2018

وأوضح «عبد الغفار»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنَّ معدل الانتظار في 2018 وصل إلى 12 لـ 16 شهر، بل وفي عمليات المفاصل وصل الانتظار إلى 3 سنوات، وبعد نجاح المبادرة الرئاسية نجحنا في تقليل المدة الزمنية حتى أن معدل الانتظار لا يتجاوز أسبوعين في الوقت الحالي.

تكاليف العمليات الجراحية في إطار المبادرة وصل لـ 17 مليار جنيه تحملتها الدولة

وكشف أنه جرى إجراء 2,2 مليون عملية جراحية منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن، بتكلفة 17 مليار جنيه، فيما لم يتحمل منها المواطن أي شيء والتكلفة بالكامل تتحملها الدولة بجانب دعم من اتحاد البنوك وصندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية؛ ما يوضح تضافر جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأمن الصحي للمواطن المصري.