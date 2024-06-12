حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية

وجّه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لجميع محاولات البناء دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

إزالة تعديات على الأراضي في ديرب نجم

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، نفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم إزالة لحالتين تعدٍ بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة بقرية أبو عساكر بمساحة (400م) عبارة عن عشة 20×20م لتربية الماشية مكونة من خشب ومواسير مجلفنة وسدة بالغاب، فضلا عن إزالة سور بالدبش على مساحة (175م) بقرية منشأة صهبرة.

إزالة فورية لمبنى مخالف على مساحة 50 مترا

وبالوحدة المحلية بصفط زريق، في مركز ديرب نجم، جرى تنفيذ إزالة فورية لمبنى مخالف على مساحة (50 مترا) مُقام على الأرض الزراعية بناحية قرية اكوة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أزالت رئاسة مدينة القرين 6 حالات تعدٍ على أرض زراعية بمنطقة أولاد زيد عبارة عن غرف وأسوار على مساحة 1500 متر، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.