إزالة شادر أغنام وبناء مخالف في حملات لرفع الإشغالات بالقاهرة

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بإزالة الإشغالات بالشوارع، وإنفاذ القانون على المخالفين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع العاصمة.

إزالة شادر أغنام بمدخل سوق المنهل

وشهدت بعض أحياء محافظة القاهرة، حملات لرفع جميع الإشغالات، وإزالة المخالفات كافة، لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، أسفرت عن تنفيذ حى شرق مدينة نصر بالقاهرة، إزالة لشادر أغنام بمدخل سوق المنهل، وجارٍ المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي.

إزالة بناء مخالف

في سياق متصل، أزالت قامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة نصر، برئاسة المهندسة سحر عكاشة، رئيس حي غرب مدينة نصر، غرفتين مخالفتين فوق سطح عقار بالعنوان 42 شارع جعفر الصادق بالحي السابع.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بضرورة التصدي لصور المخالفات والتعديات كافة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.