فيلم Bad Boys: Ride or Die يحقق 113 مليون دولار عالميا خلال 4 أيام

تستمر إيرادات فيلم Bad Boys: Ride or Die في الصعود في شباك التذاكر العالمي، وحقق الفيلم في يومه الرابع في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية إيرادات بلغت 6.2 مليون دولار محتفظًا بصدارة شباك الإيرادات وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية لفيلم Bad Boys: Ride or Die ما يتجاوز الـ62.7 مليون دولار، وذلك بعد ما حقق الفيلم في يومه الأول 21.5 مليون دولار، ووصلت إيراداته في اليوم الثاني لـ 19.4 مليون دولار، أما اليوم الثالث فسجل 15.5 مليون دولار.

Bad Boys: Ride or Die يحقق 5 ملايين دولار في المكسيك

أما على المستوى العالمي فحقق الفيلم 51 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها على مدار 4 أيام لـ113.6 مليون دولار، وسجلت المكسيك أعلى نسبة في الإيرادات الخارجية بـ5.3 مليون دولار، يليها فرنسا بـ2.4 مليون دولار.

فيلم Bad Boys: Ride or Die هو الجزء الرابع من سلسلة أفلام Bad Boys، الذي يجمع في بطولته كلا من ويل سميث ومارتن لورانس، بجانب كلا من جو بانتوليانو وفانيسا هادجنز وألكسندر لودفيج وباولا نونيز وجاكوب سكيبيو.