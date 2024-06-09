ويل سميث يشاهد فيلم «Bad Boys: Ride or Die» مع الجمهور.. «ارتدى قناعا للتخفي»

حرص النجم الأمريكي ويل سميث على مشاهدة فيلم Bad Boys: Ride or Die مع الجمهور في أحد قاعات العرض السينمائي في لوس أنجلوس، وقام بتوثيق الليلة عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال في مقطع فيديو إنه يستعد لمشاهدة الفيلم مع الجمهور، وهو أمر اعتاد عليه في كل فيلم جديد.

وارتدى ويل سميث قناعا يغطي نصف وجهه حتى لا يستطيع الجمهور التعرف عليه، وبعد انتهاء الفيلم، كشف سميث نفسه لرواد السينما، الذين ظهروا في حالة صدمة لمشاهدته الفيلم معه، وبدأ الحشد يتزايد متحمسًا لرؤيته والتقاط الصور ومقاطع الفيديو معه، وذلك وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

ويل سيميث برفقة الجمهور لمشاهدة Bad Boys: Ride or Die

تفاصيل فيلم Bad Boys: Ride or Die

Bad Boys: Ride or Die هو الفيلم الرابع في سلسلة Bad Boys الناجحة، ويُنظر إليه على أنه عودة للنجم ويل سميث منذ أن صفع كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، ما أثار رد فعل عنيفًا واسع النطاق ضده، وأدى إلى حظر الممثل لمدة 10 سنوات من فعاليات أكاديمية السينما.

اعتذر سميث عدة مرات عما حدث، لكنه ظل بعيدًا عن الأنظار نسبيًا منذ الصفعة، حتى بدأ في الترويج لـBad Boys 4 بشكل جدي، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 21 مليون دولار في أول يوم بدور العرض السينمائي.