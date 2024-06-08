فيلم «Bad Boys: Ride or Die» يحقق 6 ملايين دولار في الساعات الأولى بالسينما

شهدت دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، طرح الجزء الرابع من سلسلة أفلام Bad Boys بعنوان «Bad Boys: Ride or Die»، والذي يجمع في بطولته كلا من ويل سميث ومارتن لورانس، نجح الفيلم في تحقيق إيرادات في المعاينات المبدئية بلغت 5.9 مليون دولار من خلال عرضه في 3339 دار عرض.

وكشفت مؤشرات شباك التذاكر أن من المتوقع أن يحقق فيلم Bad Boys: Ride or Die الذي تبلغ ميزانيته 100 مليون دولار، إيرادات تتراوح بين 45 و50 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

تفاصيل فيلم «Bad Boys: Ride or Die»

يعود ويل سميث ومارتن لورانس بدور شرطيي ميامي مايك لوري وماركوس بورنيت، اللذين يحاولان تبرئة اسم قائدهم الراحل كونراد هوار المتهم زورا بالتآمر، وهو من إخراج عادل العربي وبلال فلاح، من سيناريو كتبه كريس بريمنر وويل بيل.

ويضم فريق عمل الفيلم كلا من جو بانتوليانو وفانيسا هادجنز وألكسندر لودفيج وباولا نونيز وجاكوب سكيبيو ودي جي في أدوارهم في الإجزاء السابقة، بينما تلعب تاشا سميث دور تيريزا بورنيت بدلا من تيريزا راندل، التي لعبت الشخصية في الإجزاء الماضية، يشمل أعضاء فريق التمثيل الجدد إريك داين، وإيوان جروفود، وريا سيهورن، وميلاني ليبورد، وتيفاني هاديش.

ويعتبر Ride or Die هو تكملة لفيلم «Bad Boys for Life»، الذي حقق 6.4 مليون دولار في المعاينات بينما حقق في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية التي بلغت 62 مليون دولار في يناير 2020، وحقق 426 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي قبل إغلاق قاعات العرض بسبب الوباء العالمي.