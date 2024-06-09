بعد صفعة الأوسكار.. «Bad Boys» يعيد علاقة ويل سميث مع الجمهور

نجح فيلم Bad Boys: Ride Or Die الذي يعتبر الجزء الرابع من سلسلة أفلام Bad Boys في تحقيق إيرادات بلغت 21 مليون دولار في أول أيام عرض الفيلم في السينمات بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعبر البعض أن النجاح المبدئي للفيلم في السينمات على مستوى الإيرادات يعكس التسامح الجماهيري مع ويل سميث بعد واقعة صفعة الأوسكار في 2022، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

تعليقات الجمهور على الفيلم

وتوالت تعليقات الجمهور على فيلم Bad Boys: Ride Or Die، جاء من بينها «أنا سعيد بعودة ويل سميث، أفلام الحركة الخاصة به لا تخيب أبدًا»، متابعا: «مارتن لورانس مضحك للغاية ويجعلني أضحك بشدة من أعماقي»، بينما أشاد أحد المتابعين بالتوزان بين الأكشن والكوميديا في الفيلم، وهو ما يعتبره تحسنا عن الجزء الماضي Bad Boys for Life إنتاج عام 2020، «هذا الفيلم «الإصدار الماضي كان متوسط أما هذا الجزء هو الأفضل في سلسلة Bad Boys».

تفاصيل فيلم Bad Boys: Ride Or Die

بلغت ميزانية الجزء الرابع من سلسلة Bad Boys ما يقرب من 100 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إيرادات الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ 50 مليون دولار، وفقا للمؤشرات الأولية لشباك التذاكر.

ويجمع الفيلم في بطولته كلا من ويل سميث ومارتن لورانس بالإضافة إلى جو بانتوليانو وفانيسا هادجنز وألكسندر لودفيج وباولا نونيز وجاكوب سكيبيو، وتيفاني هاديش، وإخراج عادل العربي وبلال فلاح.