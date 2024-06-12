«تموين الشرقية»: ارتفاع توريد القمح إلى 607 آلاف طن في المحافظة

كشفت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، عن توريد 606 آلاف و755 طنا و210 كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنّه يجب على أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق دون تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها

ولفتت إلى ضرورة التأكيد على تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها في تخزين محصول القمح، وكذلك أدوات التخزين والتأكد من عدم وجود إصابة حشرية.