انخفاض أسعار القمح العالمية لأدنى مستوى لها خلال شهر

انخفضت العقود الآجلة للقمح عالميا إلى 6.2 دولار للبوشل «27 كيلوجراما»، في يونيو، وهو أدنى مستوى خلال شهر، وامتد الانخفاض الحاد من أعلى مستوى خلال 10 أشهر عند 7.2 دولار في أواخر مايو الماضي.

وفقًا للحكومة الأمريكية، تم حصاد 6% من محصول القمح الشتوي الأمريكي، وهو ما يتجاوز متوسط ​​5 سنوات، وتعد ظروف محصول القمح الشتوي هي الأفضل منذ 3 سنوات، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

أسعار القمح عالميا

أدى تحسن التوقعات بالنسبة للمحصول الأمريكي إلى تحويل الاهتمام بعيدًا عن المخاوف في روسيا، حيث أدت ظروف الجفاف والصقيع إلى خفض توقعات الحصاد، كما يمكن لموجة الحر هذا الأسبوع أن تؤثر على المحاصيل بشكل أكبر.

توقعات أسعار القمح

تاريخيًا، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1350 دولار في مارس 2022.

انخفض القمح بمقدار 19.62 دولارًا أمريكيًا أو 3.12٪ منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق «CFD» الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

من المتوقع أن يتم تداول القمح بسعر 698.24 دولارًا أمريكيًا بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 761.01 دولار خلال 12 شهرًا.