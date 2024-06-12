رئيس جهاز المخلفات يشرف على تنفيذ البنية التحتية لمجمع العاشر من رمضان

يتابع ياسر عبدالله مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات سير العمل في تنفيذ أعمال البنية التحتية لمجمع العاشر من رمضان، وذلك ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي.

ويجرى حاليًا الانتهاء من أعمال السور الخارجي للمجمع (9 كم)، وإنشاء طرق داخلية (4 كم) وخزان مياه (14 ألف متر مكعب)، وتأسيس الطريق الرئيسي والبنية التحتية للمرافق، مع وضع الخطط الزمنية لمراحل تنفيذ المشروع.

وتشمل المرحلة الحالية إنشاء المرافق والبنية التحتية الداخلية للمجمع، بما في ذلك: طرق الوصول الخارجية والداخلية، وسور المجمع، ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات، وشبكات إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي، ونظام تصريف مياه الأمطار، وأنظمة مكافحة الحرائق.

ويستهدف المشروع تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات، وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بأمان، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية، وزيادة نسبة تدوير المخلفات بطريقة سليمة بيئيًا.

ويسهم المشروع في إغلاق مكب العبور المؤقت، إذ يُحول مجمع العاشر إلى مدينة نموذجية لمعالجة جميع أنواع المخلفات في شرق النيل، ويُعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويُحسن مستوى معيشة المواطنين ويُرتقي بالخدمات المقدمة لهم.