«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن».. «التنمية الشاملة في الصعيد تساعد في التصدير»

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» بعنوان «الحكومة: تنفيذ 5130 مشروعاً في الصعيد باستثمارات 22.25 مليار جنيه»، الذي تناول نشاط الحكومة في الفترة الحالية.

نداءات كثيرة للحكومة بشأن الاهتمام بالصعيد

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن هناك نداءات كثيرة للحكومة بشأن الاهتمام بالصعيد خلال الأعوام الماضية، موضحا أن الحكومة المصرية استجابت واخترقت عملية تنمية الصعيد بشكل غير مسبوق.

وأضاف «بدوي»، أن عملية التنمية في الصعيد شاملة تضمنت أكثر من 5000 مشروع في الصعيد يستفيد منه الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم، والشركات ورفع كفاءة المصانع ومؤسسات الدولة ويمثل تقديم خدمة لأهالي الصعيد، مشيرا إلى أن كل 25 كليومترا على النيل يتم إنشاء كوبري، مما يساعد على توفير بنية تحتية قوية وتطوير الصادرات وإدخال العملة الصعبة للدولة.