رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مشروعات عملاقة في سيناء.. «هنا تتحقق التنمية الشاملة» (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
11:05 ص | الخميس 02 مايو 2024
سيناء

سيناء

وضعت الدولة المصري سيناء على رأس أولوياتها وحرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عام 2023-2024 على إحداث طفرة تنموية وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من خلال حجم استثمارات موجهة غير مسبوقة لتنمية سيناء خلال خطة العام المالي 2023-2024.

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهالة الحملاوي وجومانا ماهر، بعنوان «مشروعات عملاقة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء».

وخصصت الحكومة للمحافظتين خلال خطتها نحو 11.6 مليارات جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في التعليم والصحة والنقل والزراعة.

وتركزت جهود الحكومة على مدار السنوات الماضية على تنمية وتطوير سيناء وهو ما تجلى عند إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على الأصعدة كافة.

كما اشتملت عملية تنمية سيناء على تطهيرها من الإرهاب وإنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بالإضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات القاهرة وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء وجذب الاستثمارات عبر الاستفادة من المقومات الطبيعية.

 

اقرأ المزيد:

أحد مشايخ سيناء: تدشين مدينة تحمل اسم «السيسي» مبادرة شعبية وعرفان بالجميل

أستاذ علوم سياسية: سياق التطورات في سيناء خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمن القومي

«هي تستطيع»: أبناء سيناء يقدرون الدور الكبير للرئيس في تنمية أرض الفيروز

مهدي العمدة: تدشين مدينة السيسي في عمق سيناء تحمل رسالة مهمة

رئيس شيوخ القبائل العربية: سيناء تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

أحد مشايخ قبيلة الترابين: سيناء في قلب مصر وموقع مدينة السيسي أبلغ رسالة للعالم
بقلم شريف سليمان