«القومي لحقوق الإنسان»: حرب غزة كشفت الوجه القبيح لمنطق القوة

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ ما نراه اليوم في حرب غزة كشف الوجه القبيح لمنطق القوة الذي يحكم العالم، كما أنّ عدم وجود مصلحة مباشرة للدول في عملية الصراع جعل الكثير من الدول منذ السابع من أكتوبر حتى الآن لديها «ميوعة» في اتخاذ القرار.

وأضاف خلال لقاء على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة في غزة والذي عقد في الأردن، تضمنت مجموعة من الرسائل المهمة، قائلا إنّ ما يحدث داخل غزة حرب انتقامية بلا هدف.

وأوضح: «250 يومًا قتل وتجويع في مجموعة من المدنيين دون هدف سياسي واضح إلا بقاء حكومة اليمين المتطرف على رأس السلطة في كيان الإحتلال».