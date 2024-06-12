كيف رد البيت الأبيض على مقترح حماس للهدنة في غزة؟

أعلن البيت الأبيض، أن أمريكا تدرس الرد الرسمي لحركة حماس على مقترح الهدنة الأخيرة في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

البيت الأبيض غزة

ويدرس البيت الأبيض رد حماس على مقترح الهدنة الأخيرة في قطاع غزة الذي سلمته لمصر وقطر، بحسب حديث جون كيري، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي.

وأشار كيري إلى أن تلقي رد من حماس سيكون مفيداً، وأن واشنطن تقوم حالياً بتقييمه.

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر في وقت سابق، عن تلقيهما رداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الأمريكي لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

مجلس الأمن

وأكد الجانبان في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة حتى التوصل إلى اتفاق، وأضاف البيان أن الوسطاء سيقومون بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية بشأن الخطوات القادمة.

وصوّت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار أمريكي يتعلق بمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أيد 14 عضوًا القرار وامتنعت روسيا عن التصويت.

والنص الذي يرحب بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو الماضي، ويحث إسرائيل وحماس على تنفيذه بالكامل دون تأخير وبدون شروط، حصل على 14 صوتاً مؤيدًا من أعضاء مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.