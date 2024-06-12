عضو بـ«الشيوخ» يثمّن كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر إغاثة غزة

قال محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، جاءت شافية ووافية للأوضاع المزرية التي يشهدها قطاع غزة، حيث جدد دعوته للمجتمع الدولي بتكثيف وتضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة، من خلال عدة مطالب هامة وعاجلة.

إسرائيل المسؤول الأول عن الأوضاع الصعبة لأهالي قطاع غزة

وأوضح البدري في بيان، أنّ الرئيس السيسي حرص على توجيه عدة مطالب لتضافر جهود وإرادة المشاركين في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة لإنفاذها، وفي مقدمتها التشديد على الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وحماية المدنيين وعدم استهداف البني التحتية أو موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى توفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها بسبب الحرب الإسرائيلية.

ولفت إلى أهمية مطالبة الرئيس المجتمع الدولي والقوى الفاعلة بـ إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع وإلزامها بإزالة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، إضافة إلى توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا، ما يؤكد ثبات الموقف المصري على الدعم غير المسبوق للأشقاء في قطاع غزة ويعري الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم.

وثمّن عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس السيسي، مؤكدا أنّها تعكس الإرادة المصرية الحقيقية في إرساء السلام بالمنطقة والحفاظ على مقدرات وحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة تحت دولته المستقلة، وإنهاء احتلال دام لعقود، كما حملت رسائل شديدة اللهجة بإدانة إسرائيل على كل جرائمها فهي المسؤول الأول عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة.