نتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لكارت الخدمات المتكاملة.. رابط مباشر

أكدت مصادر في وزارة التضامن الاجتماعي، أن نتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لكارت الخدمات المتكاملة، يتم تحويلها إلى مكتب التأهيل التابع لمحل سكن وإقامة صاحب الطلب، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، مشددة على ضرورة القيام بالكشف الطبي المميكن خاصة مع وقف العمل بقرار استثناء بعض الحالات من ذوي الإعاقات الشديدة من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي لكارت الخدمات المتكاملة

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن معرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال الرابط المباشر والرسمي لموقع المجالس الطبية المتخصصة، موضحة أنه يتم إعلام صاحب الطلب بمدى وصول نتيجة الكشف من عدمه إلى مكتب التأهيل أو مطالبة صاحب الطلب بإعادة الكشف الطبي مرة أخرى.

ويقدم الرابط الرسمي لموقع المجالس الطبية المتخصصة تفاصيل وشرح حالة الطلب المقدم من الشخص ذوي الإعاقة الراغب في استخراج كارت الخدمات المتكاملة، ويمكن الاستعلام من الرابط المباشر من من هنــا.

وأوضحت المصادر أن من أسباب عدم وصول نتيجة الكشف الطبي للمعاقين أو تأخر وصوله إلى مكتب التأهيل هو أن يكون الطلب مرتجع إلى اللجنة، موضحا أنه يجب الذهاب إلى اللجنة الطبية التي تم إجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

إلغاء العمل بقرار إعفاء ذوي الإعاقات الشديدة

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت إلغاء العمل بقرار إعفاء ذوي الإعاقات الشديدة من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مشددة على ضرورة الالتزام بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وبالفحوصات والاختبارات الخاصة بكل نوع إعاقة.