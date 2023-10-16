نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.. اتبع 5 خطوات لمعرفتها

الكثير من المواطنين ذوي الهمم يسعون لمعرفة كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة التي تقوم على توفيره وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وخلال خطوات يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.

1- يسجل الشخص الدخول إلى الموقع الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان.

2- الضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الصفحة الرئيسية بالموقع.

3- يتم اختيار أيقونة نتيجة التقارير الطبية من الخيارات المتاحة في الصفحة.

4- يدخل الشخص جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبرزها الرقم القومي وكلمة السر، لمعرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.

5- النقر على زر الاستعلام، ثم تظهر أمامك النتيجة النهائية التي ترغب في معرفتها من هنا.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فهي كالتالي:

1- يقدم المواطن صورة بطاقة الرقم القومي وأصلها.

2- عدد 3 صور شخصية مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء.

3- شهادة ميلاد مميكنة.

4- التقرير الطبي الذي يتم إرساله إلكترونيا من وزارة الصحة لوزارة التضامن «المواطن لن يحمل ورقة في يده».