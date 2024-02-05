الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين.. اعرف الخطوات

يعد الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين في مصر من الأمور المهمة التي يبحث عنها الأشخاص ذوي الإعاقة، للحصول على الخدمات المختلفة والمتعددة التي تقدمها لهم الدولة، في إطار التيسير عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة بمنحهم عدة مزايا، بعد حصولهم على كارت الخدمات المتكاملة، ويتم ذلك من خلال موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة على الإنترنت.

وتوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين، وفقا لما حددته وزارة التضامن والصحة.

وتأتي خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين كما يلي:

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024

للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- اذهب إلى موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة على الإنترنت.

2- اضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

3- ادخل الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

4- ادخل كلمة المرور الخاصة بك في الحقل المخصص لذلك.

5- اضغط على زر «بحث».

إذا كنت لا تمتلك كلمة مرور، يمكنك إنشاء واحدة من خلال الضغط على زر «إنشاء كلمة مرور».

ستظهر لك نتيجة الكشف الطبي بعد بضع ثوانٍ.

شرح لأوضاع نتيجة الكشف الطبي

فيما يلي شرح لأوضاع نتيجة الكشف الطبي:

بيانات أساسية: يجب الذهاب في التاريخ والوقت الموضحين أعلاه لإجراء الكشف الطبي.

- غير مستوفي الأوراق: يجب تجهيز الأبحاث والآشعات التي طلبتها اللجنة، وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي.

- تم الكشف: تم الكشف الطبي وجاري مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل.

- إعادة عرض: يجب الذهاب إلى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبي بها، لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

- مرتجع إلى اللجنة: يجب الذهاب إلى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبي بها، لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

- تم تحويل الطلب للتضامن: تم إرسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعي، ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك لاستكمال الإجراءات.

الشروط اللازمة لإجراء الكشف الطبي للمعاقين

هناك بعض الشروط اللازمة لإجراء الكشف الطبي للمعاقين، وهي كالتالي:

- أن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية.

- أن يكون عمر الشخص ذو الإعاقة 18 سنة فما فوق.

- أن يقدم الشخص ذو الإعاقة المستندات المطلوبة للكشف الطبي.

المستندات المطلوبة للكشف الطبي للمعاقين

فيما يلي المستندات المطلوبة للكشف الطبي للمعاقين:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة من التقرير الطبي الصادر من مستشفى حكومي أو خاص.

- صورة من بطاقة الترشيح المرسلة من مكتب التأهيل التابع لمحل إقامة الشخص ذو الإعاقة.

الجهات التي يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بها

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة على الإنترنت، أو من خلال زيارة مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك.

متى تظهر نتيجة الكشف الطبي؟

تظهر نتيجة الكشف الطبي في فترة تتراوح بين 10 لـ 14 يوما.

أهمية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

يعد الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من الأمور المهمة، التي يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة القيام بها، وذلك للحصول على الخدمات التي يستحقونها. وتشمل الخدمات المقدمة لتلك الفئات ما يلي:

الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

الحصول على معاش كرامة.

الحصول على سيارة مجهزة.

الحصول على العلاج على نفقة الدولة.

هل يتم إعفاء الإعاقات الشديدة من الكشف الطبي؟

وقررت وزارة التضامن، إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة، من إجراء الكشف الطبي المميكن لدى وزارة الصحة والسكان.

ويعد الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين في مصر، من خلال موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة على الإنترنت، أو من خلال زيارة مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك.