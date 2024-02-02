الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين.. خطوات سهلة

تمنح الحكومة إعفاءً جمركيًا للسيارات المجهزة للمعاقين، وذلك في إطار حرصها على توفير وسائل نقل ميسرة لهم، ولكي يتمكن المعاق من الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، يجب عليه أولاً إجراء الكشف الطبي لدى المجلس الطبي المتخصص، وقد نظم القانون رقم 10 لسنة 2018 إجراءات الحصول على هذا الإعفاء بشكل واضح وشامل.

وفي السطور التالية، نوضح طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، وفقا لما أوضحته وزارة التضامن.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، يسبقه العديد من الخطوات أولها حجز موعد الكشف الطبي وإحضار الأوراق المطلوبة لذلك.

كيفية حجز موعد الكشف الطبي

يمكن حجز موعد الكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

الضغط على أيقونة «حجز موعد الكشف الطبي».

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة.

تحديد نوع الإعاقة.

الضغط على زر «حجز».

الأوراق المطلوبة للكشف الطبي

عند حضور الكشف الطبي، يجب تقديم الأوراق التالية:

1-صورة بطاقة الخدمات المتكاملة.

2-صورة بطاقة الرقم القومي.

3-صورة رخصة القيادة.

إجراءات الكشف الطبي

يتضمن الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من مدى قدرة المعاق على القيادة، وتشمل هذه الفحوصات ما يلي:

فحص العينين.

فحص السمع.

فحص الحركة.

فحص الحالة النفسية.

متى تظهر نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين؟

يتم إصدار نتيجة الكشف الطبي خلال مدة لا تزيد على 15 يوم عملٍ، وتكون النتيجة إما «مقبول» أو «غير مقبول».

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

الضغط على أيقونة «الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي».

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد.

الضغط على خيار «بحث».

خطوات استلام السيارة المجهزة

بعد صدور نتيجة الكشف الطبي بقبول المعاق، يمكنه التقدم بطلب استلام السيارة المجهزة من خلال إدارة المرور المختصة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تقديم صورة من نتيجة الكشف الطبي.

تقديم صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

تقديم صورة من رخصة القيادة.

الشروط العامة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك

فيما يلي الشروط العامة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك:

1- أن يكون الشخص المعاق مصري الجنسية.

2- أن يكون الشخص مقيمًا في مصر بشكل دائم.

3- أن يكون الشخص قادرًا على القيادة.

4- أن يكون الشخص لديه إعاقة تمنعه من قيادة السيارة العادية.

5- وبالنسبة لمن لا يقدر على القيادة يقدم على جواب مرافق لقيادة السيارة له.

أنواع الإعاقات التي تسمح بالحصول على سيارة معفاة من الجمارك

فيما يلي أنواع الإعاقات التي تسمح بالحصول على سيارة معفاة من الجمارك:

- الإعاقات الحركية، مثل الشلل النصفي أو الرباعي أو شلل الأطراف السفلية.

- الإعاقات البصرية، مثل العمى أو ضعف البصر الشديد.

- الإعاقات السمعية، مثل الصمم أو ضعف السمع الشديد.

- الإعاقات العقلية، مثل التخلف العقلي أو صعوبات التعلم.

النص القانوني المنظم للحصول على سيارة معفاة من الجمارك

ينظم القانون رقم 10 لسنة 2018 الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي ينص على الآتي:

يعفى من الرسوم الجمركية والضريبية كل سيارة مجهزة فنياً لاستخدام ذوي الإعاقة.

يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.