قال خبراء الفلك إن مواليد برج الحمل من الأشخاص العاشقة للحياة، ولديهم صفات إيجابية كثيرة، ويحبون الحياة المنزلية، ويميلون لممارسة هواية الطبخ، ولديهم أيضا درجة عالية من الرومانسية، كما أنهم يستطيعون التعايش والتكيف وفقا لظروفهم.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الحمل الخميس 13-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

على الصعيد المهني، ينصح خبراء الأبراج اليوم الخميس مولود الحمل، بتخصيص وقت مناسب لأداء كل مهامك، لذا يجب أن تكون واقعي بشأن تحديد خططك للمستقبل، والتأكيد على أن عامل الوقت الذي تستغرقه كل مهمة يؤثر على هذه الخطط، وفقا لحظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي اليوم الخميس مولود برج الحمل، ينصحك خبراء الفلك أن تظهر مشاعرك ورمانسيتك لشريك حياتك بوضوح، فلا داع لإخفاء مشاعرك عنه، وحاول أن تتحدث معه عن مشاعرك وتوقعاتك عن مسار علاقتكما وفقا لحظك اليوم.