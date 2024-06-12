ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في الإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أنّ أحد الأشخاص يدير كيانا تعليميا دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية، وإيهامهم بأنّ الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته «عدد من الشهادات الدراسية معدة للتزوير، - أكلاشية - عدد من الكتب والملازم الدراسية مجهولة المصدر - 11 دفتر إيصال إستلام نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالكيان – هاتف محمول».

وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.