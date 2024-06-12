ضبط أقراص مخدرة بـ3 ملايين جنيه بحوزة متهم في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى ضبط المتهم وبحوزته (105 آلاف و650 قرص مخدر ومنشط). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,2 مليون جنيه).