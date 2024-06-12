رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط أقراص مخدرة بـ3 ملايين جنيه بحوزة متهم في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:24 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
مواد مخدرة

مواد مخدرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى ضبط المتهم وبحوزته (105 آلاف و650 قرص مخدر ومنشط). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,2 مليون جنيه).

اقرأ المزيد:

«مكافحة الإدمان»: تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية الطلاب من تعاطي المخدرات

«مكافحة الإدمان» يستعرض نتائج برنامج حماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات

«مكافحة الإدمان»: تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات لرفع وعي طلاب 7500 مدرسة

«مكافحة الإدمان»: محمد صلاح نفذ أكثر من 15 إعلانا للتوعية بخطورة المخدرات

«مكافحة الإدمان» يطلق مبادرات للتوعية بخطورة المخدرات داخل الأندية
بقلم محمد بركات