«التعليم»: ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان الاقتصاد بالثانوية العامة

أكد شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط طالب خلال قيامه بمحاولة غش إلكتروني داخل لجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية خلال امتحان مادة الاقتصاد، وذلك في ثاني أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

ضبط الطالب المسئول عن تصوير الأسئلة

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط الطالب على الفور خلال قيامه بمحاولة الغش الإكتروني باستخدام هاتف محمول، مشيرا إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أيضا حيال الملاحظين في اللجنة والمسئول عن التفتيش أمام بوابة اللجنة.