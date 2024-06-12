ارتفاع توريد القمح في المنيا إلى 391 ألف طن منذ بداية الموسم

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث جرى توريد 391 ألف طن و291 كيلو قمح منذ بداية الموسم، من خلال 42 موقعا تخزينيا لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من المحصول، مشيرا إلى أنّ نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.

تسهيل عملية التوريد على المزارعين

وشدد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، موجّها رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيا لتذليل العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

تكثيف جملات الرقابة على الجهات المستخدمة للقمح المحلي

كما وجّه المحافظ، وكيل وزارة التموين في المنيا بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة دون بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محاضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنّ أعمال التوريد بدأت منذ 15 أبريل وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتا إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، فضلا عن تذليل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفق القواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.