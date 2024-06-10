«التموين» تعلن أسعار اللحوم في المجمعات.. الكندوز بـ285 والضأن بـ360 جنيها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ كميات كبيرة من الماشية واللحوم في المجمعات الاستهلاكية، استعدادًا لعيد الأضحى، من خلال التعاقد على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية الحية، وتوزيع عبر 1350 مجمع استهلاكي، بزيادة معدلات الضخ اليومية بمعدل 50% عن المعدل الطبيعي.

ضخ اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، خلال جولة تفقدية على منفذ أحمد عرابي، التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وأن الـ30 ألف رأس من الماشية الحية والطازجة والمبردة، تتنوع ما بين أغنام، وأبقار، وضأن مبرد.

أسعار اللحوم في التموين

وقال متحدث الوزارة إنه يجرى طرح وضخ كميات كبيرة بنحو 1000 طن، إضافة إلى 3 آلاف طن من اللحوم بالأسعار التالية:

- كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيها.

- كيلو اللحم البلدي الطازج 335 جنيها.

- كيلو الضأن المجمد بسعر 335 جنيها للكيلو.

- كيلو الضأن البلدي 360 جنيها للكيلو.

- كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيها.

- كيلو الدواجن البرازيلي المجمدة بسعر 135 جنيها للكيلو الواحد.

وأضاف أنه جرى أيضَا بالتوازي طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية أيضا بكميات كبيرة، إذ يطرح 180 ألف طن سكر زيادة عن المعدل الطبيعي، وكذا 60 ألف طن من الزيوت، و20 ألف طن من المكرونة، و15 ألف طن من الأرز، إضافة لتكثيف طرح السلع التموينية، لتزامن فترة العيد مع استمرار ضخ السلع التموينية.

وأوضح أن المجمعات الاستهلاكية مستمرة في العمل واستقبال المستهلكين يوم الوقفة وأول وثاني وثالث أيام العيد، مع تحديد 2 مخزن جملة في كل محافظة خلال هذه الفترة أيضا، لإمداد المنافذ التموينية بإستمرار.

وتابع: «هناك غرفة عمليات مركزية طوال أيام العيد سواء بالوزارة أو مديريات التموين بالمحافظات أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويجرى المرور على مستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحال البقالة للطمأنة والتأكد من توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة ومباحث التموين بوزارة الداخلية».

وأعلنت هالة غريب، مديرة مديرية وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، عن تسيير 25 حملة رقابية تجوب انحاء المحافظة على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الاسبوع لضبط أي مخالفات في الاسواق، لافتة إلة أنه جرى عمل غرفة عمليات مركزية في المديرية لمتابعة حالة الاسواق أولا بأول، للتأكد من وصول كافة السلع للمواطنين دون حدوث أي عمليات احتكار.

وقالت مديرة مديرية وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، إنه يجرى ضخ من 120 إلى 150 طنا، يومي من اللحوم بمنافذ محافظة الجيزة فقط.