محافظ المنيا: تخصيص 196 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل معها على الفور، مشدداً على ضرورة تنفيذ تكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.

حملات رقابية على المجازر والمحلات

كما أصدر محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، توجيهاته لمديريتي الطب البيطري والتموين وكافة الجهات المعنية بتكثيف جهودها لمراقبة أعمال الذبح بالمجازر ومحلات الجزارة، وتلقي الشكاوى من المواطنين والرد عليها وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة المواد الغذائية وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى جاهزية مجازر المحافظة والبالغ عددها 38 مجزراً لتعمل بكامل طاقتها قبل وأثناء عيد الاضحى المبارك من أجل تلبية طلبات المواطنين مع الالتزام بمراعاة الشروط والقواعد الصحية والبيئية اللازمة.

تخصيص 196 ساحة لإقامة صلاة العيد

وأضاف المحافظ، أنه تم تخصيص 196 ساحة لإقامة صلاة العيد بها، بالإضافة إلى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، مكلفاً بتوفير الأئمة ممن يشهد لهم بالاعتدال لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف مع الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المساجد.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توافر الأدوية، وتواجد الأطقم الطبية لاستقبال أي حالات مرضية أثناء العيد وسرعة التعامل مع أي حالة مرضية.