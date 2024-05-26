«القومي للتغذية» يوجه نصائح إلى الحجاج لحمايتهم من التسمم الغذائي

وجّه المعهد القومي للتغذية عددا من النصائح والإرشادت إلى الحجاج المصريين الذين يستعدون للسفر لأداء شعائر الحج في الأراضي المقدسة، خلال الأيام المقبلة، وهي نصائح مهمة لحماية الحجاج المصريين من التعرض للتسمم الغذائي.

5 نصائح من معهد التغذية للحجاج

وأكد المعهد القومي للتغذية، من خلال صفحته على «فيسبوك»، أنّه يجب الاهتمام من جانب الحجاج المصريين بالجانب الغذائي، حتى لا يتعرضون لأي وعكة صحية بسبب الأطعمة خلال أداء مناسك الحج، من خلال 5 إرشادات ونصائح مهمة:-

- يجب تغطية الأطعمة وعدم تركها في الهواء الطلق، لتجنب تعرضها للبكتيريا.

- الحرص على التأكد من صحة الطعام، وتاريخ الصلاحية بالنسبة للأطعمة المعلبة والمحفوظة قبل تناولها.

- الحرص على طهي الطعام بشكلٍ جيد.

- الحرص على الغسل الجيد للفاكهة والخضروات قبل تناولها.

- النظافة الشخصية، والتأكد من غسل اليدين قبل تناول أي طعام.

يشار إلى أنّ المعهد القومي للتغذية وجّه نصائح عدة للحجاج لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في أثناء أداء مناسك الحج، منها:

- الحرص على تناول المياه المثلجة على مدار اليوم.

- الحرص على تناول العصائر الطازجة.

- ضرورة حفظ المياه المبردة في زجاجات تحافظ على برودتها.