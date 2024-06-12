القوات المسلحة تنظم مراسم تسليم الأطراف التعويضية لعدد من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب السابقة

نظم مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، مراسم تسليم الأطراف الصناعية لعدد من مصابي الألغام ومخلفات الحروب السابقة من أبناء محافظة مرسى مطروح وذلك في إطار برنامج التأهيل الجسدي والنفسي لضحايا الألغام وإعادة دمجهم داخل المجتمع.

بدأت المراسم بكلمة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أشارت فيها إلى جهود مصر الرائدة في مجال إزالة الألغام ومخلفات الحروب السابقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، حيث تمكنت من تطهير مساحات واسعة من المناطق المتضررة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي وجعلها مناطق صالحة للبناء والتنمية، فضلاً عن تقديم كل أوجة الرعاية والاهتمام بالمتضررين من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب السابقة وتقديم الدعم لهم وتوعية أبناء تلك المناطق بالمخاطر الناجمة عنها، مشيدة بالتعاون المثمر والتنسيق المتواصل مع القوات المسلحة في هذا الإطار.

ألقى اللواء طبيب رضا الهميمي مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيراً إلى أنّ للمركز خبرة كبيرة في تقديم الرعاية المتكاملة للمصابين وفقاً لبرنامج للعلاج والتأهيل، لما يتميز به من كوادر طبية مؤهلة وأجهزة حديثة للتأهيل على الأطراف الصناعية ومساعدة المصاب على ممارسة حياته بشكل طبيعي مرة أخرى.

وشملت المراسم جولة تفقدية لعدد من الأقسام بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم وكذا مصنع الأطراف الصناعية داخل المركز الذي يضم خطوط إنتاج متطورة تضاهي كبرى الصروح الطبية العالمية المماثلة.

حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولي وزارة التعاون الدولي.