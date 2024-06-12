القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

بعث الفريق أول محمـد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحـة ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيـس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة، والقائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الأضحى المبارك 1445 جاء فيها:-

نص برقيـة التهنئـة

الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله عزوجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصرنا الغالية باليمن والبركات، بقيادتكم المخلصة الصادقة لمسيرة الوطن نحو غد أفضل لشعب مصر العظيم.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون استعدادهم التام للبذل والتضحية والفداء فى إنكارٍ للذات اقتداءً بالمثل العليا التى أرستها هذه المناسبة المباركة، وفاءاً منهم للمهام والمسئوليات العظمى التي كلفهم بها شعب مصر العظيم لحماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه والحفاظ على سلامته وقدسية أراضيه.

الدعاء إلى الرئيس السيسي بالسداد في خطاه لما فيه الخير لمصر

وأدعوا الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير.

وأرسل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمـد زكي، القائد العام للقوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .