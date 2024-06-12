وزيرة الهجرة تشارك في الاحتفال بعيد ميلاد تشارلز الثالث بالسفارة البريطانية

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في فعالية الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث التي أقيمت بالسفارة البريطانية في القاهرة، بحضور وزراء المالية والزراعة والتموين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء الأجانب ونخبة من المفكرين والسياسيين ورموز المجتمع وأكثر من 2000 ضيف.

علاقات تاريخية وثيقة

وأكدت «جندي» أنّ مصر والمملكة المتحدة تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، مشيرة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية المتميزة في المملكة، عمادها العلماء والأطباء والعديد من الشخصيات العظيمة التي تخدم البلدين والإنسانية، ويحظون باحترام كبير في المملكة المتحدة وأقاليمها كافة، وبشكل خاص في العاصمة لندن، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص أمنياتها بتمام الصحة والعافية للملك تشارلز الثالث، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ76، مشيرة إلى أنّ هناك تعاونا مستمرا بين مصر والمملكة المتحدة، كما شهدت السنوات الماضية زيادة في حجم التبادل التجاري بينهما، وهو ما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلدين.

راوبط قوية بين مصر وبريطانيا

من جهته، أشاد جاريث بايلي السفير البريطاني لدى مصر، في كلمته خلال الحفل، بعمق علاقات التعاون التي تربط بين بلاده ومصر في شتى المجالات، وقال، إن ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث يكن قدرًا كبيرًا من الحب لمصر وحضارتها، وحرص على التعبير عن مدى شغفه بمصر وحضارتها وثقافتها، لافتا إلى الراوبط القوية بين بلاده ومصر بما في ذلك ما يتعلق بالاستثمارات والشراكة الخضراء.

أقيمت الاحتفالية تحت عنوان «حلم ليلة صيف» - «من أشهر مسرحيات ويليام شكسبير»، وقد بدأت بعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة.