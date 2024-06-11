رسالة جديدة من «الهجرة» للمصريين في دول النزاعات بشأن مبادرة استيراد السيارات

طمأنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أصحاب الطلبات والحالات المسجلين في التطبيق بمبادرة «استيراد السيارات للمصريين بالخارج»، من المقيمين في دول النزاعات وتعذر استكمال إجراءات التحويلات البنكية الخاصة بهم، بأنه يجري التواصل والتنسيق مع البنك المركزي المصري لإيجاد السبل والطرق الاستثنائية لسهولة عمليات التحويلات بعد إثبات الجدية في طلباتهم.

رابط التسجيل في المبادرة

وطالبت السفيرة سها جندي، كل المصريين المقيمين في الدول التي تعاني النزاعات أو توجد بها صعوبة في إجراء التحويلات وحتى هذه اللحظة لم يجري البت في أمرهم بالتسجيل عبر الرابط التالي لإقرار الشكل الأمثل والاستثنائي للتعامل معهم بكل حالة على حدة: ‏https://forms.gle/qPvy7KbZux5RP8dz8

التنسيق مع وزراة المالية

أشارت وزيرة الهجرة إلى أنه في إطار التنسيق المشترك مع وزارة المالية، فقد تلقت الوزارة ردا على استفساراتها، بأنه جرى إدراج هذه الطلبات والحالات على جدول أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء بشأن المبادرة، للتنسيق مع كل الجهات المعنية والبنك المركزي لإيجاد آليات بديلة لاستفادة المصريين المقيمين في دول نزاعات أو ممن يواجهون عوائق في التحويل البنكي وقاموا بالتسجيل على التطبيق للمساواة بين الجميع في الاستفادة من مبادرة السيارات.