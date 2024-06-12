«الوزراء»: 26 مليار دولار حجم التبادل بين مصر والدول العربية في عام 2023

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا يوضح حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية.

التبادل التجاري بين مصر والدول العربية

وأوضح المركز، أنَّ التبادل التجاري بين مصر والدول العربية وصل إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023، وذلك وفقًا لما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية لتسجل 13.6 مليار دولار عام 2023، مقابل 12.5 مليار دولار خلال عام 2022.

- 13.6 مليار دولار إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية عام 2023، مقابل 12.5 مليار دولار خلال عام 2022.

- 12.4 مليار دولار إجمالي قيمة الواردات المصرية من الدول العربية عام 2023، مقابل 17 مليار دولار عام 2022.

وجاءت أعلى الدول العربية استيرادًا من مصر خلال عام 2023 كالآتي:

- السعودية بـ2.7 مليار دولار.

- الإمارات بـ2.2 مليار دولار.

- ليبيا بـ1.8 مليار دولار.

- السودان بـ0.984 مليار دولار.

- الجزائر بـ0.850 مليار دولار.