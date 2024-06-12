«التعليم»: صرف مكافأة الامتحانات 2024 للمشاركين في الثانوية العامة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف مكافأة الامتحانات 2024 للمشاركين في غرفة عمليات المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2024 بالوزارة والمديريات التعليمية والإدارات التعليمية، وذلك بعد موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

صرف مكافأة الامتحانات 2024 للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي موجه للمديريات التعليمية، سيتم صرف مكافأة الامتحانات 2024، لكل من شارك في غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة وتبلع قيمة المكافأة 3500 جنيه عن امتحانات الدور الأول، و3500 جنيه عن الدور الثاني لامتحانات الثانوية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن صرف مكافأة الامتحانات 2024 المشاركين في غرف عمليات الثانوية العامة ستكون من داخل ميزانية المديرية والإدارة دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية، موضحا أعضاء غرفة العمليات:-

مدير المديرية / مدير الإدارة أو من ينوب عنه (في حالة وجود موانع).

- مدير مرحلة التعليم الثانوي بالمديرية.

- مدير مرحلة التعليم الثانوي بالإدارة أو من ينوب (في حالة وجود موانع).

- أعضاء اللجنة الثلاثية بالمديرية.

مشرف عام الاستراحات- مشرف عام الاستراحات بالمديرية.

- مسؤول الأمن بالمديرية.

- مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية / رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية، ويتم تحديده بمعرفة مدير المديرية / الإدارة.

- مدير إدارة الإحصاء بالمديرية/ رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية ويتم تحديده بمعرفة مدير المديرية/ الإدارة.

- ممثل من وزارة الداخلية (بغرفة المديرية فقط).