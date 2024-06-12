النائب أيمن محسب يهنئ «تنسيقية الأحزاب» بالذكرى الـ6 على تأسيسها: حلقة وصل مؤثرة

هنأ الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها، مؤكدا أن هذا الكيان الوطني نجح في أن يصبح منصة سياسية تجمع شباب كافة الأطياف السياسية، كما أنها نجحت في فتح قنوات اتصال بين الشباب والدولة ومؤسساتها بعد عقود من الجفاء.

نجاح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ تأسيسها

وقال محسب، إن التنسيقية نجحت أيضا في تعزيز التكامل والتلاحم بين شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن نجاحها في إعداد وتقديم كوادر سياسية مميزة، برز دورهم بقوة داخل مجلسي النواب والشيوخ، لافتا إلى أن التنسيقية قدمت سياسة برؤية مختلفة، حيث عززت مشاركة الشباب بشكل عملي في صناعة القرار، وممارسة العمل العام.

6 سنوات على إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأكد عضو مجلس النواب، أنه بعد 6 سنوات من إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نتحدث اليوم عن نجاح الكيان في إثراء الحياة السياسية، فخلال السنوات الماضية قدمت التنسيقية رؤي مهمة للتعامل مع عدد من القضايا المهمة، ولكننا لازلنا في انتظار المزيد من التفاعل والرؤى المميزة في كافة القضايا.

واختتم النائب أيمن محسب حديثه قائلا «أتمنى لكيان التنسيقية مزيدا من النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة، ولدينا من الثقة في الكيان ما يجعلنا مؤمنين بقدرته على تطوير أدائه بما يتناسب مع تحديات المرحلة ومتطلباتها».