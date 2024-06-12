رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء في نص برقية التهنئة: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، يسعدني أن أتقدم إلى فخامتكم وإلى جميع أبناء الشعب المصري العظيم، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك».

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة، بقوله: «أعاد الله على سيادتكم هذه المناسبة المباركة، وعلى بلادنا العزيزة، وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع بالخير والأمن والسلام».