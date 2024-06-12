«جولد بيليون»: ارتفاع التدفقات النقدية لصناديق الذهب عالميا

قالت مؤسسة جولد بيليون العالمة في مجال أبحاث وتقارير الذهب إنَّ التوقعات للطلب على الذهب تشير إلى أن البنك المركزي الصيني سيعود إلى شراء الذهب من جديد خلال الأشهر المقبلة، وأن توقفه الحالي يعد توقف مؤقت قد يكون بغرض دفع الأسعار إلى التراجع قبل استكمال الشراء.

وبشكل عام يلقى الذهب الدعم على المدى الطويل بسبب ثقة الأسواق أن البنك الفيدرالي سيلجأ في النهاية إلى خفض أسعار الفائدة سواء هذا العام أو العام القادم، وهو ما يعد أمر إيجابي لأسعار الذهب.

تدفقات نقدية إيجابية على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب

وأيضاً عادت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب إلى تسجيل تدفقات نقدية إيجابية مؤخراً، ما يدل على عودة المستثمرين للاهتمام بالذهب وأنه قد حان الوقت للجوء للملاذ الآمن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في العديد من الدول.

وأعلن مجلس الذهب العالمي أنَّ صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 7 يونيو قد أظهرت ارتفاع صافي التدفقات النقدية الداخلة للصناديق بمقدار 12.1 طن ذهب وذلك بعد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 15.1 طن ذهب.أيضاً خلال شهر مايو الماضي ارتفع صافي التدفقات النقدية لصناديق الذهب بمقدار 8.2 طن وهو أول ارتفاع شهري للتدفقات منذ شهر مايو 2023.