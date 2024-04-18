مجلس الذهب العالمي يشارك في مؤتمر دولي بالقاهرة لتحليل أداء المعدن الأصفر

تستضيف مصر خلال الأسبوع المقبل مؤتمر «الذهب كفئة أصولية وأداة مالية»، الذي ينعقد بمشاركة مجلس الذهب العالمي «WGC»، ومن المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 22 أبريل الجاري.

المؤتمر يهدف لتحليل الذهب كاستثمار

ويقدم المؤتمر تحليلاً عميقًا للدور المحوري للذهب في الاقتصاد العالمي بهدف تعزيز قدرة مصر على تعظيم مركزها في سوق المعادن النفيسة العالمي، ذلك بمشاركة العديد من الشركات الكبرى للذهب.

المؤتمر بالشراكة مع مجلس الذهب العالمي

ويأتي المؤتمر بالشراكة الاستراتيجية مع شركة إيفولف القابضة الإقليمية ومجلس الذهب العالمي، لطرح منتجات مالية مستحدثة تخضع لإشراف الجهات الرقابية، وتكون آمنة ومستدامة للادخار والاستثمار.

وفي هذا المؤتمر، سيتمكن الحضور من التعرف على مجموعة كبيرة من المنتجات المالية غير التقليدية التي يتم تقديمها إلى سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة مصر.