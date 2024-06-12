تراجع أسعار الذهب عالميا مقتربة من أدنى مستوياتها في شهر واحد

تراجعت أسعار الذهب نحو 2310 دولارات للأوقية اليوم الأربعاء، لتحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد مع هيمنة الحذر قبيل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن سعر الفائدة.

وسيركز المستثمرون على التوقعات الاقتصادية المحدثة من البنك المركزي، والتي من المتوقع أن تظهر تخفيضات أقل في أسعار الفائدة عما توقعه صناع السياسة سابقًا، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

أسعار الذهب عالميا

وتشهد الأسواق الآن تخفيضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام في ضوء بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع يوم الجمعة الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، أوقف البنك المركزي الصيني، أكبر مشتري للذهب في القطاع الرسمي، مشترياته مؤقتًا في مايو بعد 18 شهرًا متتاليًا من فورة الشراء.

وفي مكان آخر، أعلنت شركة تعدين الذهب بوليميتال إنترناشيونال هذا الأسبوع أنها تخطط لمضاعفة الإنتاج بحلول عام 2029 من خلال عمليات الاستحواذ في آسيا الوسطى.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2450.05 دولار في مايو 2024.

توقعات أسعار الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب بمقدار 250.35 دولارًا أمريكيًا للأوقية أو 12.14% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2350.99 دولارًا أمريكيًا للأونصة. بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 2424.29 دولار خلال 12 شهرًا.