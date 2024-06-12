دراسة تحذر من تأثير تناول الأدوية على صحة الحامل.. ابتعدي عن هذه العقاقير

تُواجه المرأة العديد من التحديات الصحية من ضغط وصُداع وآلام الجسم خلال فترة الحمل، نظرًا لضعف مناعة جسمها، مما يدفعهن إلى تناول مختلف الأدوية، ويبقى هاجس التفكير في تأثيرها على صحتهن، وعلى الجنين والأم؟، لذلك نقدم لكي الأدوية الممنوعة وقت الحمل؟ أو تحتاج إلى ضبط الجرعات.

تأثير الأدوية على صحة الحامل

قدمت دراسة أُجريت في جامعة ويست بأستراليا بحثًا جديدًا مفاداة، أن حوالي 60% من النساء يتناولن أدوية أثناء الحمل بكثرة، بسبب الحالات المرضية التي قد تنشأ خلال هذه الفترة.

وأوضح الدكتور غاريث باينام المشرف على الدراسة، أنه لنتيجة الحصول على هذه الأدوية، قد يتأثر الطفل ببعض العيوب الخلقية، جراء تأثيرات الأدوية على نتائج الحمل اعتمادًا على النوع والجرعة.

شملت قائمة الأدوية الأكثر خطورة على الحمل:

أدوية ضغط الدم.

أدوية القلب.

علاج حب الشباب.

أدوية الهرمونات الذكورية.

الأدوية المضادة للصرع.

دواء الغدة الدرقية.

علاجات الروماتيزم.

بعض المضادات الحيوية.

الأدوية الممنوعة أثناء فترة الحمل

وعلقت الدكتورة ماجدة راشد، استشاري أمراض النساء والتوليد والفحص بالموجات فوق الصوتية، خلال حديثها لـ«الوطن»، بأن هذه الأدوية بالفعل محظور تناولها دون إشراف طبي، وفي كثير من الأحوال ينصح بالتحول لأدوية أقل ضررًا على الحمل، ومن الضروري استشارة الطبيب في مرحلة الحمل قبل تناول أي دواء.

وأوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك أدوية محظور تناولها أثناء فترة الحمل، وهي:

الأدوية التي تحتوي على مادة الديكلوفينا.

الأدوية التي تحتوي على جرعات الإيبوبروفين.

أي أدوية دون استشارة الطبيب خاصةً المضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب والمُسكنات.

وذكر أن هذه الأدوية ممنوع الحصول عليها نهائيًا أثناء فترة الحمل، لأنها خطيرة على الصحة، ويجب أن تُحدد من قبل الطبيب وبُجرعات دواء مُحددة، حتى لا تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.