أضرار البطيخ على الحامل.. أبرزها الإصابة بالسكري

الحفاظ على صحة الجنين، من أهم الأشياء التي تحمل همها المرأة الحامل، طوال فترة الحمل، وفي هذه الفترة تأكل الحامل ما تشتهيه من الأكل والفاكهة، دون أن تدرك المخاطر، التي يمكن أن تصيبها من بعض الأكلات والفواكهة، ومن ضمنها البطيخ الذي يجهل الكثير عن أضراره.

أضرار البطيخ على الحامل

- مرض السكر: هناك نسبة من السيدات، يمكن أن تتعرض للإصابة بمرض السكر، أثناء فترة الحمل، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية، التي تحدث في الجسم نتيجة الحمل، والإفراط في تناول البطيخ، يزيد احتمالية الإصابة بمرض السكر لدى الحامل، وفقًا لما أكدته نيفين عبد التواب، أخصائية التغذية في حديثها لـ «الوطن».

- مشاكل في الجهاز الهضمي: إفراط المرأة الحامل في تناول البطيخ، قد يؤدي إلى تسبب في اضطرابات معوية، مثل الإسهال والإمساك والإنتفاخ.

- فرط البوتاسيوم في الدم: وقد يؤدي إلى توقف الكلى عن أداء وظيفتها، ولكن هذه حالات نادرة.

فوائد البطيخ للمرأة الحامل

لا يشكل البطيخ خطورة حقيقة على المرأة الحامل، إذا تم تناوله باعتدال للتمكن من الاستفادة من عنصاره الغذائية، وتعد أبرز فوائد البطيخ:

- التقليل من خطر الإصابة من تسمم الحمل

- خفض ضغط الدم

- ترطيب الجسم، حيث يحتوي البطيخ، على 90% من الماء.

- تحسين عملية الهضم، وذلك بسب احتواء البطيخ على الألياف، والتي تساعد على تحسين صحة الأمعاء، وتسهيل عملية الهضم، وفقًا لما ورد في موقع «Medical News Today».