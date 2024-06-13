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أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 13-6-2024 في الأسواق

كتب:

مارينا رؤوف
06:24 ص | الخميس 13 يونيو 2024
الدواجن

الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 13-6-2024 في الأسواق، عقب أن شهدت انخفاضا كبيرا في سعر الكيلو بالمزارع أمس، وهو ما يترتب عليه تراجع السعر في الأسواق للمستهلكين، علما بأن الأسعار تختلف داخل البورصة عن سعر المستهلك. 

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، اليوم الخميس 13-6-2024، وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن عقب تراجعها بقيمة 8 جنيهات أمس، وتشمل سعر المزرعة وسعر المستهلك. 

أسعار الفراخ البيضاء   

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، نحو 88 جنيها تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 95 و98 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي   

فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 129 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو   

وسجلت أسعار الدواجن الساسو، تسليم أرض المزرعة 110 جنيهات، وتباع للمستهلك بين 115 و125 جنيها.

سعر الفراخ الأمهات   

بينما سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 85 جنيها على أرض المزرعة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.